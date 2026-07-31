Жители Октябрьского округа начали получать выплаты за утраченное имущество

В Пермском крае по поручению главы региона Дмитрия Махонина приступили к выплатам по возмещению ущерба за утрату движимого имущества жителям Октябрьского округа. Средства выделят жильцам домов, оказавшихся в зоне разрушительного паводка.
Единовременная выплата ограничена 200 тыс. руб. Она сформирована в размере понесенного ущерба движимому имуществу первой необходимости, включая мебель, бытовую технику, дрова. Жители Октябрьского округа уже подали 231 заявление. Денежные средства краевые власти планируют выплатить на следующей неделе.
По информации сайта губернатора и Правительства Пермского края, всем обратившимся в течение этой недели заявителям уже выплатили единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб. Администрация Октябрьского округа продолжает прием заявлений на выплату материальной помощи в связи с утратой урожая, повреждением заборов и ограждений. Ее размер составит до 25 тыс. руб. на одно домовладение. Матпомощь начнет поступать на следующей неделе. Краевые власти также приняли решение о предоставлении выплат жителям округа, чьи дома нуждаются в капитальном или текущем ремонте. О начале приема заявлений сообщат дополнительно. В Октябрьском округе продолжают работу волонтеры. Они помогают в доставке гуманитарного груза и расчистке придомовых территорий. Региональный оператор ТКО сообщил о вывозе 162 куб. метров крупногабаритных отходов и бытового мусора за три последних дня.
На территории пострадавшего от паводка округа продолжается восстановление дорожной инфраструктуры. На региональных объектах завершили работы по восстановлению временных проездов в районе рек Атер и Алмаз. Движение осуществляется в штатном режиме. Рабочие возобновили работы по капремонту основных сооружений.
На автодороге «Чернушка — Тюш» в селе Богородск паводком размыло откос дороги с тротуаром. Откос и основание тротуара восстановлены, полностью установлен бортовой камень вдоль тротуара. Дорожным рабочим 31 июля предстоит отсыпать щебень для последующего устройства на него асфальтового покрытия. На мосту через реку Ирень в районе села Енапаево паводок размыл часть конуса берегоукрпления. Подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ и закупке материала для устранения размыва. Основной этап работ стартует в середине следующей недели.
Ранее Дмитрий Махонин поручил краевому Минтрансу совместно с администрацией Октябрьского округа завершить все восстановительные работы до 15 августа.