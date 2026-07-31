Жители Октябрьского округа начали получать выплаты за утраченное имущество

По информации сайта губернатора и Правительства Пермского края, всем обратившимся в течение этой недели заявителям уже выплатили единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб. Администрация Октябрьского округа продолжает прием заявлений на выплату материальной помощи в связи с утратой урожая, повреждением заборов и ограждений. Ее размер составит до 25 тыс. руб. на одно домовладение. Матпомощь начнет поступать на следующей неделе. Краевые власти также приняли решение о предоставлении выплат жителям округа, чьи дома нуждаются в капитальном или текущем ремонте. О начале приема заявлений сообщат дополнительно. В Октябрьском округе продолжают работу волонтеры. Они помогают в доставке гуманитарного груза и расчистке придомовых территорий. Региональный оператор ТКО сообщил о вывозе 162 куб. метров крупногабаритных отходов и бытового мусора за три последних дня.