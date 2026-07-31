В США суд приговорил двух подростков к 100 и 125 годам тюрьмы за убийство

В Индиане вынесли приговор участникам банды, причастным к убийству возле ночного клуба. 15‑летний Джо Майз Ларри получил 100 лет тюрьмы, его сообщники — еще более длительные сроки. Об этом сообщает ABC News.
Суд округа Мэдисон вынес суровые приговоры членам банды Mickey Cobra Nation. Джо Майз Ларри, 15‑летний житель Андерсона, получил по 50 лет за убийство 26-летней Дейлы Суэйн и за участие в преступной группировке. Его сообщник, 19-летний Рашон Сэмюэлс, отправится за решетку на 125 лет — по 62,5 года за каждое из двух преступлений.
Рашон Сэмюэлс.
(Фото: Madison County District Attorney’s Office).
Трагедия случилась 2 февраля 2025 года возле ночного клуба Sonny Ray’s в Андерсоне (штат Индианополис). По данным прокуратуры, участники банды пытались убить свидетеля другого убийства, но в результате перестрелки случайно погибла 26‑летняя Дейла Суэйн. Еще одна женщина получила ранения, а третья пострадала, когда ее сбила машина: водитель пытался скрыться во время перестрелки.
Преступление оказалось частью цепочки криминальных событий, берущих начало в 2023 году. Тогда во время вооруженного ограбления погиб 15‑летний Джулиан Крейг. Прокуроры утверждают, что именно это убийство подтолкнуло Ларри и Сэмюэлса вступить в сговор с другими членами банды, чтобы расправиться со свидетелем смерти Крейга. В июне 2025 года за убийство Крейга осудили 20‑летнего Донавана Харриса, тоже жителя Андерсона.
Еще одного участника преступной группировки, 19‑летнего Кайри Крейвера, признали виновным в убийстве Суэйн в ходе отдельного судебного разбирательства. 9 июля судья Хаппе назначил ему наказание в виде 90 лет тюремного заключения. Четвертый обвиняемый по этому делу должен предстать перед судом до конца года.
Суд отметил, что преступные банды координируют незаконную деятельность, втягивают в нее новых участников и совершают преступления ради финансовой выгоды или для достижения целей группировки. Именно поэтому суд суммировал сроки — отдельно за убийство и отдельно за причастность к банде.
У Джо Майза Ларри остается шанс на пересмотр приговора. Поскольку на момент преступления ему не исполнилось 18 лет, закон штата Индиана позволяет ему добиваться пересмотра дела без согласия прокурора — но лишь после того, как он проведет в тюрьме не менее 20 лет.
Американка отравила гражданского мужа.
В 2024 году США 48-летнюю Ину Кенойер из Северной Дакоты приговорили к 25 годам заключения. Она признала себя виновной в убийстве возлюбленного — 51-летнего Стивена Райли-младшего. Подсудимая также должна была выплатить компенсацию семье погибшего в размере $3455.
Кенойер решилась на преступление в надежде на часть от $30 млн, которые якобы мог унаследовать ее бойфренд. Женщина считала, что может рассчитывать на такие деньги, будучи гражданской женой Райли-младшего. Однако в штате Северная Дакота нет закона, подтверждающего подобные притязания.
Обвинители утверждали, что незадолго до смерти Райли-младшему сообщили о наследстве. Друзья пары признались следователям, что мужчина собирался расстаться с давней возлюбленной, когда получит крупную сумму. При этом следователи выяснили, что информация о наследстве оказалась мошеннической, а личность человека, с которым общался Райли-младший, установить не удалось.
3 сентября 2023 года мужчина планировал встретиться с адвокатом по поводу наследства, однако почувствовал себя плохо. Друзья хотели вызвать ему скорую, но Кенойер настояла на том, что у него тепловой удар, и увезла его домой. На следующий день она заявила друзьям, что Райли-младший поехал в больницу, но подтверждающих это записей в клиниках не нашли. Впоследствии домой к нему вызвали полицию — там мужчину нашли без сознания. Его доставили в госпиталь, где он умер 5 сентября.
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