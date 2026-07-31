В США суд приговорил двух подростков к 100 и 125 годам тюрьмы за убийство

3 сентября 2023 года мужчина планировал встретиться с адвокатом по поводу наследства, однако почувствовал себя плохо. Друзья хотели вызвать ему скорую, но Кенойер настояла на том, что у него тепловой удар, и увезла его домой. На следующий день она заявила друзьям, что Райли-младший поехал в больницу, но подтверждающих это записей в клиниках не нашли. Впоследствии домой к нему вызвали полицию — там мужчину нашли без сознания. Его доставили в госпиталь, где он умер 5 сентября.