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В Совфеде ответил на прогноз США о захвате Киева войсками России

Россия не собирается устанавливать контроль над Киевом. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя прогноз бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона о возможном захвате украинской столицы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Российский сенатор подчеркнул, что курс Москвы определен уже давно. Собеседник «Ленты.ру» отметил: глава государства впервые подробно обозначил задачи по Украине в феврале 2022-го и после того не раз повторял их публично.

«Мы ни на что не претендуем. Речь шла о двух республиках: Донецке и Луганске, и о двух регионах: Запорожье и Херсоне», — отметил политик.

По словам Джабарова, подобные публикации, не подкрепленные фактами, выглядят провокацией. «Зачем нам это нужно? Мы ни на что не претендуем. Пусть сам народ Украины определится. Он может жить при таком неонацистском режиме или все-таки добьется того, что этот режим уйдет в прошлое, а народ создаст нормальное цивилизованное государство, которое будет поддерживать добросовестные отношения со всеми соседями», — заключил парламентарий.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Россия способна взять Киев еще до завершения конфликта, и, по его оценке, ни Украина, ни западные страны не смогут этому помешать.

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