В Совфеде ответил на прогноз США о захвате Киева войсками России

По словам Джабарова, подобные публикации, не подкрепленные фактами, выглядят провокацией. «Зачем нам это нужно? Мы ни на что не претендуем. Пусть сам народ Украины определится. Он может жить при таком неонацистском режиме или все-таки добьется того, что этот режим уйдет в прошлое, а народ создаст нормальное цивилизованное государство, которое будет поддерживать добросовестные отношения со всеми соседями», — заключил парламентарий.