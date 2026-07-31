Большая вода: 100 лет назад в Поволжье случился рекордный паводок

За сто лет ничего подобного разрушительному наводнению 1926 года в Нижнем Новгороде и окрестностях не произошло. Нынешней весной, после рекордной снежной зимы, также не случилось ничего катастрофического. Это стало возможным благодаря урокам, извлечённым из событий 1926 года. В 1920-х годах в рамках плана ГОЭЛРО началось активное строительство гидроэлектростанций. Страна нуждалась в дешёвой электроэнергии для индустриализации. Одним из последствий этого строительства стал Волго-Камский каскад ГЭС, который позволил регулировать уровень воды в искусственных водохранилищах, включая Горьковское море, и снижать его во время паводков.