Большая вода: 100 лет назад в Поволжье случился рекордный паводок

Прошлая зима в Нижнем Новгороде установила рекорд по количеству осадков за последние 146 лет. Однако весенний паводок развивался в пределах нормы и не достиг рекордных показателей по уровню воды в водоёмах, в отличие от паводка в Нижнем Новгороде вековой давности.
Паводок 1926 года начался поздно, достигнув пика в начале мая. 1 мая уровень воды в Волге и Оке внезапно поднялся на метр, а на следующий день — ещё на два. К концу месяца вода поднялась на 14 метров выше среднегодового уровня, что стало настоящей природной катастрофой.
Газета «Нижегородская коммуна» живописно описывала стихию: «Канавино в воде. Тысячи тонн воды обрушиваются на мостовые, льются к фасадам домов, проникают в окна и образуют большие воронки, в которых тонет украденное водой имущество».
Вода затопила Гордеевку и деревню Бурнаковка. Для эвакуации был отправлен пароход с баржой, на которую погрузили граждан и их вещи. Те, кто не успел эвакуироваться, спасались на крышах домов, где провели почти месяц.
К 7 мая заводы «Двигатель революции», «Красное Сормово» и «Красная Этна» прекратили работу. Железнодорожное сообщение было нарушено: Московский вокзал и часть пути до Дзержинска оказались под водой. Над Клязьмой у Гороховца вода поднялась настолько, что железнодорожный мост оказался почти полностью затоплен, оставив над водой только фермы пролётов. Поезда двигались по воде.
Особенно сильно пострадала Балахна. В течение нескольких недель город фактически перестал существовать. Вода достигала проводов на телеграфных столбах, а затем и сами провода ушли под воду, прервав связь с городом. Без электричества остались также Павлово и Городец.
Многие люди остались без жилья и средств к существованию, что привело к росту преступности и появлению мародёров. Для ликвидации последствий наводнения была создана специальная губернская чрезвычайная комиссия. Её членам было разрешено расстреливать мародёров на месте, а чиновников, не справлявшихся с ликвидацией последствий, арестовывать. Катастрофическая фаза паводка длилась три декады мая. Затем вода начала постепенно отступать. «Нижегородская коммуна» описывала этот процесс: «Вода медленно, словно нехотя, покидает затопленные территории. С каждым днём зона бедствия расширяется. За Канавино Волга отделилась от Оки… Гордеевка вздохнула свободнее. Жители, оказавшиеся в плену воды, спускаются с крыш и чердаков. В домах сыро, холодно, пахнет плесенью. Печи покосились, кирпичи обнажились, половицы выгнулись, обои покрылись плесенью».
Газета призывала к помощи пострадавшим: «Тяжёлое стихийное бедствие охватило многие районы губернии. Люди потеряли всё — имущество, домашний скот, жильё. Новые беспризорные и голодающие нуждаются в срочной помощи — организации яслей, пунктов питания, а также в одежде, обуви и деньгах».
Наводнение 1926 года стало одним из самых разрушительных в истории Нижнего Новгорода. Специалисты выяснили, что оно было вызвано несколькими факторами: поздней затяжной весной, интенсивным таянием снегов за короткий период, проливными дождями и прорывом плотин на малых реках. Обилие осадков зимой 1925−1926 годов не считается основной причиной. Возможно, осадков выпало чуть больше, чем обычно, но это не стало определяющим фактором для катастрофы.
За сто лет ничего подобного разрушительному наводнению 1926 года в Нижнем Новгороде и окрестностях не произошло. Нынешней весной, после рекордной снежной зимы, также не случилось ничего катастрофического. Это стало возможным благодаря урокам, извлечённым из событий 1926 года. В 1920-х годах в рамках плана ГОЭЛРО началось активное строительство гидроэлектростанций. Страна нуждалась в дешёвой электроэнергии для индустриализации. Одним из последствий этого строительства стал Волго-Камский каскад ГЭС, который позволил регулировать уровень воды в искусственных водохранилищах, включая Горьковское море, и снижать его во время паводков.