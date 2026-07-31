День Серафима Саровского. Что разрешено, а что запрещено 1 августа 2026 года

1 августа православная церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви. История его честных мощей сама по себе удивительна: после революции они были утрачены почти на 70 лет, а затем вновь обретены, став символом торжества веры. Подробнее о житии святого, молитве преподобному Серафиму Саровскому, а также о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, — в материале сайта perm.aif.ru.