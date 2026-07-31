День Серафима Саровского. Что разрешено, а что запрещено 1 августа 2026 года

1 августа православная церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви. История его честных мощей сама по себе удивительна: после революции они были утрачены почти на 70 лет, а затем вновь обретены, став символом торжества веры. Подробнее о житии святого, молитве преподобному Серафиму Саровскому, а также о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, — в материале сайта perm.aif.ru.
Когда день Серафима Саровского в 2026 году?
Русская православная церковь чтит память преподобного Серафима Саровского дважды в году:
15 января — день преставления (кончины) святого в 1833 году.
1 августа — день обретения его мощей, который считается главным праздником в честь преподобного.
1 августа вспоминают два события, произошедших в 1903 году: обретение его честных мощей и его торжественное прославление (канонизацию) в лике святых. Оба события состоялись во время Саровских торжеств, спустя 70 лет после кончины преподобного, последовавшей в 1833 году.
Житие Серафима Саровского.
Будущий святой, в миру Прохор Мошнин, родился в 1754 году в Курске в семье купца, владевшего кирпичным заводом и строившего церкви. В детстве с ним произошло два чудесных случая: в семь лет он упал с колокольни строящегося собора и остался невредим, а в десять лет тяжело заболел, но исцелился после явления ему Божией Матери.
В 1778 году, вопреки ожиданиям родных, прочивших ему торговое дело, Прохор ушёл в Саровскую пустынь, а в 1786 году принял монашеский постриг с именем Серафим. Это имя происходит от древнееврейского слова «серафим» («пламенные», «огненные»), которым в Библии названы высшие ангельские существа.
Позже он на долгие годы удалился в лесную пустынь, где вёл строжайшую подвижническую жизнь: тысячу дней и ночей молился на камне, питался травами и другой самой простой пищей, а к его келье, по преданию, приходил дикий медведь, которого преподобный кормил хлебом прямо с руки. В этот период он также пострадал от рук грабителей, требовавших у отшельника денег, — те жестоко избили старца, после чего он до конца жизни ходил согбенным.
В 1825 году преподобному вновь явилась Богородица, повелев выйти из затвора и открыть двери своей кельи людям. С этого момента и до самой смерти в 1833 году Серафим Саровский принимал тысячи паломников — исцелял, наставлял и утешал каждого приходящего, часто приветствуя людей словами: «Радость моя!».
Мощи Серафима Саровского.
После революции судьба святыни сложилась драматично: в 1927 году Саровская обитель была ликвидирована, а мощи преподобного изъяты и вывезены — сначала в Арзамас, затем в Москву. С 1934 года след их окончательно затерялся, и на протяжении десятилетий считалось, что мощи утрачены безвозвратно.
Неожиданно они были обнаружены лишь 15 января 1991 года — в запасниках Музея истории религии и атеизма, размещавшегося тогда в здании Казанского собора в Ленинграде. А 1 августа 1991 года, в день памяти преподобного, мощи торжественно перенесли в возрождённый Серафимо-Дивеевский монастырь — обитель, духовным наставником и устроителем которой был преподобный Серафим.
По церковному преданию, этим событием исполнилось пророчество преподобного Серафима: он говорил, что его мощи будут утрачены, а затем вновь обретены и упокоятся не в Сарове, а в Дивееве. Сегодня мощи преподобного Серафима Саровского покоятся в Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.
Молитва Серафиму Саровскому.
К преподобному Серафиму Саровскому обращаются с молитвами об укреплении веры, избавлении от греховных помыслов, исцелении душевных и телесных недугов, а также о помощи в самых разных житейских трудностях.
Согласно церковному преданию, преподобный Серафим при жизни обладал даром прозорливости и духовного врачевания: он видел духовное состояние приходивших к нему людей и наставлял каждого словом, которое отвечало его внутренним нуждам. Поэтому и сегодня верующие обращаются к его иконе, прося утешения, помощи и духовного укрепления.
Что нельзя делать 1 августа 2026 года?
— Нельзя ссориться и сквернословить. Конфликты и грубые слова в день Серафима Саровского, известного своей кротостью и миролюбием, считаются особенно недопустимыми. По поверьям, тот, кто затеет ссору 1 августа, весь год будет притягивать к себе неприятности.
— Нельзя поддаваться унынию и печали. Считается, что тот, кто позволит себе грусть и уныние в день памяти преподобного Серафима Саровского, всегда призывавшего к духовной радости, весь год будет страдать от тоски и упадка сил.
— Нельзя устраивать шумные гуляния. День посвящён памяти великого святого, поэтому его принято проводить в тишине и молитвенном настрое, а не в громких застольях и развлечениях.
— Нельзя игнорировать просьбы нуждающихся. Преподобный Серафим при жизни отличался безграничным милосердием к каждому обратившемуся, поэтому отказ в помощи 1 августа считался особенно тяжёлым проступком, способным обернуться нуждой для самого отказавшего.
Что можно делать 1 августа 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. В православной традиции считается, что молитва в этот день обладает особой духовной силой. Верующие обращаются к преподобному Серафиму Саровскому с просьбами о помощи, утешении и заступничестве перед Богом.
— Проводить генеральную уборку в доме. По народным поверьям, уборка в этот день не только приводит жильё в порядок, но и символически «выметает» из дома негатив, освобождая место для благополучия и духовной чистоты.
— Совершать дела милосердия. Преподобный Серафим при жизни отличался безграничной добротой к каждому обратившемуся, поэтому в его день принято помогать нуждающимся и творить добрые дела, что, по поверьям, приносит благословение на весь год.