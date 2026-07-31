«Это ещё не публичный запуск»: в правительстве рассказали о карте калининградца

С 1 августа государственная информационная система «Карта жителя Калининградской области» официально вводится в эксплуатацию, однако это не означает полноценного запуска проекта для жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство цифровых технологий и связи.
В ведомстве пояснили, что сейчас начинается инфраструктурный этап подготовки. По словам чиновников, создается защищенная цифровая платформа, к которой в дальнейшем будут поэтапно подключаться различные сервисы.
«Это ещё не публичный запуск: все возможности карты жителя не откроются одновременно», — подчеркнули в министерстве.
В настоящее время специалисты проверяют готовность системы, оформляют необходимую документацию, настраивают взаимодействие между участниками проекта и подтверждают соответствие требованиям информационной безопасности. После аттестации система сможет безопасно обрабатывать данные пользователей.
В правительстве отметили, что сервисы будут запускаться поэтапно. О появлении новых функций, способах их подключения и порядке использования жителей обещают информировать отдельно.
Следующим этапом проекта станет тестирование сервисов «Карты школьника». Оно должно начаться в сентябре. Планируется проверить работу прохода учащихся в образовательные учреждения и оплату школьного питания. Перечень участников тестирования и инструкции для родителей власти обещают опубликовать позднее.
Кроме того, продолжается тестирование механизма перехода с транспортной карты «Волна Балтики» на «Карту жителя Калининградской области».
Министр цифровых технологий и связи региона Марат Фатхуллин заявил, что поэтапный запуск позволит проверить каждую функцию до ее массового внедрения, снизить риск технических сбоев и обеспечить корректную работу системы.
Напомним, 27 июля правительство Калининградской области перенесло срок начала эксплуатации государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области» с 1 июля на 1 августа.
Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. Позже он отметил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.
В ноябре 2025 года правительство региона опубликовало проект постановления о создании государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области». Из документа стало известно, что оператором системы станет ГКУ «Центр цифровых технологий». Вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова ранее сообщила, что карта калининградца уже проходит тестирование и готовится к запуску в начале 2026 года.
В декабре Алексея Беспрозванных сообщил, что «карту калининградца» планируют активно запустить до 4 июля 2026 года — к празднованию 80-летия региона. В апреле сервис рассчитывают начать тестировать в активном режиме. По словам главы региона, оператором проекта выступает Сбербанк. Предполагается, что через нее жители смогут пользоваться различными сервисами — от транспорта до школьного питания и программ лояльности.
О том, что проект «Карта калининградца» еще не запущен в массовое использование, областное министерство цифровых технологий и связи сообщало в марте этого года. Тогда в ведомстве заявляли, что информацию о старте проекта и порядке подключения карты опубликуют позднее.
В июне 2026 года сообщалось, что правительство Калининградской области намерено ввести в эксплуатацию государственную информационную систему «Карта жителя Калининградской области» с 1 июля 2026 года.
Ранее, 11 июля, представители областного минцифры не смогли назвать сроки запуска «карты калининградца», отвечая на вопрос жительницы в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте». В ведомстве тогда заявили, что информация о запуске проекта и порядке подключения карты будет опубликована позднее.