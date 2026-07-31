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42 иностранцев доставили в полицию после рейда под Волгоградом

Шестерых мигрантов выдворят из Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Городищенском районе Волгоградской области прошел масштабный рейд по контролю за мигрантами. Полицейские вместе с сотрудниками УФСБ и Росгвардии проверили поля и складские помещения в Ерзовском сельском поселении, где трудятся иностранные граждане, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

В результате проверки в отдел полиции доставили 42 иностранца. В отношении шестерых из них составили административные протоколы. Суд назначил нарушителям штрафы и административное выдворение за пределы страны.

Подобные рейды продолжатся и в других районах области.