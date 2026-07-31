Калужские врачи спасли зрение новорожденной девочке из Волгограда

Двухмесячная волгоградка стала пациенткой Калужского филиала МНТК. Амелия родилась на 25-й неделе. Её вес при появлении на свет был критически низок — он составлял всего 670 граммов.
Зрительный аппарат девочки ещё не успел развиться. При рождении ей поставили диагноз — ретинопатия недоношенных с атипичным течением. Малышка могла остаться незрячей.
За новорожденной наблюдали офтальмологи перинатального центра в Волгограде. После телемедицинской консультации было принято решение направить ребёнка в Калугу, рассказывает министр здравоохранения региона Анна Чернова.
1000 километров девочка преодолела за 13 часов. На реанимобиле она путешествовала в сопровождении мамы и медиков.
Врачи Калужского филиала МНТК ввели в оба глаза маленькой пациентки препарат для снижения сосудистой активности, а затем провели диагностику и основное лечение. Все манипуляции были выполнены за 24 часа — медики спешили, чтобы отправить младенца обратно в волгоградский перинатальный центр, где «торопыжку» продолжат выхаживать его сотрудники.
Их калужские коллеги будут вести наблюдение за ребёнком через телемедицину.
Ранее в Волгограде врачи реанимировали ребенка с кетоацидозом по пути на море.