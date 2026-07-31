Калужские врачи спасли зрение новорожденной девочке из Волгограда

Врачи Калужского филиала МНТК ввели в оба глаза маленькой пациентки препарат для снижения сосудистой активности, а затем провели диагностику и основное лечение. Все манипуляции были выполнены за 24 часа — медики спешили, чтобы отправить младенца обратно в волгоградский перинатальный центр, где «торопыжку» продолжат выхаживать его сотрудники.