Осужденные за взятки бывшие сотрудники Пермгорэлектротранса не смогли отменить приговор

В апреле 2026 года Ленинский суд Перми счел доказанной версию следствия о том, что господа Волосатых и Семушев получили от представителей контрагентов, действовавших в составе организованной группы, часть взятки в сумме свыше 432 тыс. руб. за заключение договоров поставки запчастей. Передача оставшейся части взятки в сумме 235 тыс. руб. не состоялась по не зависящим от фигурантов обстоятельствам. Каждому из виновных было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,1 млн руб. Им также запретили на два года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.