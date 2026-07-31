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335 безбилетников поймали в нижегородском общественном транспорте за июль

Все вместе они заплатили свыше 200 тысяч в качестве штрафа.

Источник: Комсомольская правда

335 людей с неоплаченным проездом было выявлено за июль в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ЦРТС в социальных сетях.

Всего за прошедший месяц сотрудники организации составили 375 протоколов за различные нарушения. Из них 335 за проезд без билета, а 40 — за неправомерное использование чужой льготной карты. На сегодняшний день оплачено 197 штрафов на сумму более 200 тысяч рублей.

Напомним, что проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода станет дешевле при безналичной оплате. Скидка будет действовать с 1 августа по 30 ноября 2026 года.