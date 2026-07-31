335 безбилетников поймали в нижегородском общественном транспорте за июль

Всего за прошедший месяц сотрудники организации составили 375 протоколов за различные нарушения. Из них 335 за проезд без билета, а 40 — за неправомерное использование чужой льготной карты. На сегодняшний день оплачено 197 штрафов на сумму более 200 тысяч рублей.