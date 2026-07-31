Суд обязал воронежскую больницу компенсировать пациенту расходы на лекарства

В ходе проверки было установлено, что БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» ненадлежащим образом исполняла обязанности по льготному лекарственному обеспечению пациента. Врачи учреждения не в полном объеме выписывали мужчине рецепты на препараты, рекомендованные для лечения. В результате с 12 августа 2025 года по 1 апреля 2026 года пациенту пришлось самостоятельно приобретать часть необходимых медикаментов. Общая сумма трат составила 28 756 рублей.