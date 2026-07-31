Три новых восьмивагонных «Ласточки» вышли на маршруты к Черному морю на Кубани

До настоящего времени в пригородном сообщении региона преимущественно эксплуатировались электропоезда серии ЭС1 «Ласточка» в шестивагонной компоновке. Увеличение состава до восьми вагонов позволит повысить провозную способность в пиковые часы и в туристический сезон, а также обеспечить пассажирам более высокий уровень комфорта.
Поступление новых поездов — результат совместной работы администрации края с компаниями «РЖД» и «Кубань Экспресс‑Пригород». В настоящее время на маршрутах южного направления курсируют только модернизированные поезда «Ласточка». На маршрутах Краснодарской агломерации уже работают пять составов нового поколения, три из них — в восьмивагонном исполнении.
За первые шесть месяцев 2026 года пригородным железнодорожным транспортом Краснодарского края перевезено 8,9 миллиона пассажиров. В перспективе новые электропоезда планируется задействовать на всех маршрутах Краснодарского железнодорожного узла, включая краевой центр.