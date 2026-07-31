Три новых восьмивагонных «Ласточки» вышли на маршруты к Черному морю на Кубани

Поступление новых поездов — результат совместной работы администрации края с компаниями «РЖД» и «Кубань Экспресс‑Пригород». В настоящее время на маршрутах южного направления курсируют только модернизированные поезда «Ласточка». На маршрутах Краснодарской агломерации уже работают пять составов нового поколения, три из них — в восьмивагонном исполнении.