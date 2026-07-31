Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три новых восьмивагонных «Ласточки» вышли на маршруты к Черному морю на Кубани

На маршруты к Черному морю вышли три новых восьмивагонных электропоезда. Это часть программы по обновлению пригородного подвижного состава в Краснодарском крае.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

До настоящего времени в пригородном сообщении региона преимущественно эксплуатировались электропоезда серии ЭС1 «Ласточка» в шестивагонной компоновке. Увеличение состава до восьми вагонов позволит повысить провозную способность в пиковые часы и в туристический сезон, а также обеспечить пассажирам более высокий уровень комфорта.

Поступление новых поездов — результат совместной работы администрации края с компаниями «РЖД» и «Кубань Экспресс‑Пригород». В настоящее время на маршрутах южного направления курсируют только модернизированные поезда «Ласточка». На маршрутах Краснодарской агломерации уже работают пять составов нового поколения, три из них — в восьмивагонном исполнении.

За первые шесть месяцев 2026 года пригородным железнодорожным транспортом Краснодарского края перевезено 8,9 миллиона пассажиров. В перспективе новые электропоезда планируется задействовать на всех маршрутах Краснодарского железнодорожного узла, включая краевой центр.