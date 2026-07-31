Военные и предприниматели подключились к устранению последствий шторма в Ростове

— На Левобережной ветер повалил много деревьев, обломал много веток. Все это необходимо распилить и вывезти. На выручку пришли и владельцы заведений общепита, туристических комплексов, представители религиозных организаций, военнослужащие ЮВО, сотрудники Росгвардии, — написал в соцсетях Александр Скрябин.