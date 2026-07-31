В Центральном районе Красноярска убрали 27 брошенных машин

Всего с января поступила информация о 35 таких машинах на муниципальной территории. 22 автомобиля владельцы вывезли самостоятельно после уведомления от администрации. Еще 5 машин принудительно переместили на специализированную стоянку за счет бюджета. По итогам комиссионного обследования 5 автомобилей не признали брошенными. Работа по остальным продолжается. Самыми активными месяцами по числу убранных машин стали апрель и июнь, когда с улиц вывезли по 7 автомобилей.