В Центральном районе Красноярска убрали 27 брошенных машин

В Центральном районе Красноярска с начала 2026 года с улиц убрали 27 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Об этом сообщили в администрации района.
Всего с января поступила информация о 35 таких машинах на муниципальной территории. 22 автомобиля владельцы вывезли самостоятельно после уведомления от администрации. Еще 5 машин принудительно переместили на специализированную стоянку за счет бюджета. По итогам комиссионного обследования 5 автомобилей не признали брошенными. Работа по остальным продолжается. Самыми активными месяцами по числу убранных машин стали апрель и июнь, когда с улиц вывезли по 7 автомобилей.
«Восемь из десяти машин владельцы убирают сами, как только получают уведомление. Для нас это лучший результат: и проблема решена, и бюджетные средства сэкономлены», — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Напомним, автомобиль могут признать брошенным, если он не используется более 30 дней. После обследования сведения передают в полицию, а собственнику дают время убрать машину или привести ее в порядок. Если требования не выполнены, транспорт увозят на спецстоянку.