Курс по бережливым технологиям из Москвы стал доступен в других регионах

Разработанный в Москве курс «Свое дело: новый уровень» вошел в обучающий блок специального направления «Бережливые технологии» национальной программы развития малого и среднего бизнеса «Креативный код. Россия». Его смогут пройти предприниматели из других регионов в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
В Москве курс прошли свыше 800 предпринимателей. Они ознакомились с принципами бережливого производства, научились выявлять потери и оптимизировать бизнес-процессы. Теперь дистанционный курс «Свое дело: новый уровень» стал доступен для предпринимателей из других регионов.
«Москва сегодня разрабатывает уникальные образовательные модули и программы для предпринимателей, и особенно важно, что они отвечают тем направлениям, которые находятся в фокусе внимания Минэкономразвития России. Мы благодарны правительству Москвы за то, что этот трек стал доступен не только столичным предпринимателям. Уже сейчас мы видим позитивные отклики на этот модуль от подавших заявку на участие в программе “Креативный код. Россия”», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.