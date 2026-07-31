Курс по бережливым технологиям из Москвы стал доступен в других регионах

«Москва сегодня разрабатывает уникальные образовательные модули и программы для предпринимателей, и особенно важно, что они отвечают тем направлениям, которые находятся в фокусе внимания Минэкономразвития России. Мы благодарны правительству Москвы за то, что этот трек стал доступен не только столичным предпринимателям. Уже сейчас мы видим позитивные отклики на этот модуль от подавших заявку на участие в программе “Креативный код. Россия”», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.