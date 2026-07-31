В Богородском округе построят склад с административно‑бытовыми помещениями

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области дало согласование на архитектурно‑градостроительный облик складского комплекса со встроенными административно‑бытовыми помещениями в Богородском округе. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте ведомства.
Проект реализуется поэтапно. На первом этапе в Доскинской промзоне возведут склад на участке площадью 100 соток. Здание высотой 1−2 этажа будет иметь общую площадь 1 317 кв. м.
Дальнейшее развитие территории предусмотрено схемой планировочной организации участка. В рамках второго и третьего этапов на этой площадке построят ещё два складских объекта. Помимо этого, на территории обустроят площадку для сбора твёрдых бытовых отходов и автомобильную стоянку, рассчитанную на 15 машин.
Ранее были опубликованы эскизы нового цеха на территории свалки в Сормове.