В Богородском округе построят склад с административно‑бытовыми помещениями

Дальнейшее развитие территории предусмотрено схемой планировочной организации участка. В рамках второго и третьего этапов на этой площадке построят ещё два складских объекта. Помимо этого, на территории обустроят площадку для сбора твёрдых бытовых отходов и автомобильную стоянку, рассчитанную на 15 машин.