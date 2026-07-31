В Перми спрос на готовый арендный бизнес вырос на 89%

В Перми за год спрос на покупку готового арендного бизнеса вырос на 89%, а на строительные компании — на 56%. При этом интерес к покупке предприятий в сфере авто снизился на 2%, в сфере услуг — на 7%. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные «Авито».