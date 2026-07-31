В Белгородской области оценили экологическое состояние Красненского округа

Сотрудники Министерства природопользования Белгородской области, управления экологического и охотничьего надзора региона и Россельхознадзора оценили общее экологическое состояние Красненского муниципального округа. Подобная работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Комиссионный объезд осуществлялся по шести маршрутам. Специалисты осмотрели парки, скверы, рекреационные зоны, водные объекты. Они оценили показатели по реализации программы «Зеленая столица» и проведение противопожарных мероприятий.
Итоги объезда подвели на рабочем совещании. В целом, комиссия положительно оценила общее экологическое состояние округа.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.