XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области

Наталья Суханова отметила: «Фестиваль “Арзамасские купола” проходит уже в пятнадцатый раз, а это значит, что он любим и востребован. Важно, что мы говорим о популяризации культурного наследия, о традициях, и именно фестиваль “Арзамасские купола” в этом смысле является символом единства: единства исполнителей, которые работают с патриотической, духовной тематикой, единство тех, кто эти ценности разделяет. Сейчас одна из ключевых тем Арзамаса — юбилей Александра Васильевича Ступина. Она важна как на местном, так и на федеральном уровне. И сегодня в программе фестиваля мы увидели театрализованную постановку, посвященную жизни и наследию великого живописца. Когда важные темы объединяются вместе, получаются самые сильные по смысловому содержанию проекты».