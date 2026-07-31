XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области

XV Международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области. 30 июля на Соборной площади Арзамаса состоялся гала-концерт, в программу которого вошли лучшие творческие номера фестиваля, а также выступление известной исполнительницы Майи Балашовой. Об этом сообщили организаторы. Обладателем гран-при стала вокальная студия «Новые голоса» из Выборга (руководитель — Артём Лалаков).
Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Его организаторами выступают правительство Нижегородской области, Нижегородская митрополия, администрация г. о. г. Арзамас, благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского, АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области». Победителей и лауреатов приветствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, депутат Законодательного собрания региона Николай Упирвицкий, мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Наталья Суханова отметила: «Фестиваль “Арзамасские купола” проходит уже в пятнадцатый раз, а это значит, что он любим и востребован. Важно, что мы говорим о популяризации культурного наследия, о традициях, и именно фестиваль “Арзамасские купола” в этом смысле является символом единства: единства исполнителей, которые работают с патриотической, духовной тематикой, единство тех, кто эти ценности разделяет. Сейчас одна из ключевых тем Арзамаса — юбилей Александра Васильевича Ступина. Она важна как на местном, так и на федеральном уровне. И сегодня в программе фестиваля мы увидели театрализованную постановку, посвященную жизни и наследию великого живописца. Когда важные темы объединяются вместе, получаются самые сильные по смысловому содержанию проекты».
Фестиваль в этом году побил рекорды по охвату и географии участников. На заочный отборочный тур поступило 213 заявок от 592 исполнителей из 26 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Мэр Арзамаса Александр Щелоков сказал: «Фестиваль, созданный, по большому счету, энтузиастами, превратился в международное традиционное событие. Это результат большой совместной работы Нижегородской митрополии, правительства Нижегородской области и администрации Арзамаса. В этом году количество заявок от участников заметно выросло, что особенно ценно, учитывая соревновательный характер мероприятия. Особенно ценно неизменное участие наших друзей из Беларуси. Будем надеяться, что “Арзамасские купола” продолжатся — и дальше, и больше».
Итоги конкурса подвело авторитетное жюри под председательством епископа Сормовского Иннокентия. В состав коллегии также вошли заслуженный артист РФ Борис Галкин, протоиерей Геннадий Ульянич и другие известные деятели культуры и духовенства. В номинации «Сольное пение» (эстрада) первое место занял Павел Двойников из Заволжья Нижегородской области, среди «народников» лучшей признана Наталья Осокина из Новороссийска. В номинации «Вокальные ансамбли» победителями стали народный ансамбль «Хутарок» из Сморгони Республики Беларусь и московский фольклорный ансамбль «Рута-мята». Среди авторов-исполнителей лучшим признан Леонид Захаров из села Новоселовка Республики Крым. Лучший исполнитель патриотической песни — Денис Ларюшкин (94-я орденов Жукова и Красной Звезды дивизия войск Нацгвардии РФ, город Саров). Приз зрительских симпатий присужден Рачику Оруджеву из Москвы.
За 15 лет проведения «Арзамасских куполов» его участниками стали более 4500 человек из 50 субъектов РФ, а также Сербии, Беларуси, Казахстана и других стран. Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие туристической инфраструктуры, подготовку кадров, продвижение путешествий по стране и повышение качества сервиса. В его рамках реализуется пять федеральных проектов.