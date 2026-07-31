Маршрут выходного дня: от театра на улице до польского кино

2 августа среди талантливых музыкантов на «Соло на закате» будут Полина Леонькина на набережной Федоровского и Sergey Baribun напротив Академии Маяк. Кроме того, все вечера на выходных пройдут с концертами фестиваля Summer Sound х билайн. В субботу на сцену «Ракушки» выйдет группа «Комната Культуры», а в воскресенье — рэпер Хаски. 16+1 августа на летней сцене Почаины пройдёт «Рок Мания фест». Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Масштабный трибьют-фестиваль под открытым небом в центре города. 6 крутейших трибьют-групп, легендарные хиты и незабываемая атмосфера на летней сцене. 16+2 августа в «Синема парк Седьмое небо» покажут спектакль в записи «Зальцбург: Сельская честь / Паяцы». Событие Зальцбургского Пасхального фестиваля, которое стало сенсацией: двойной дебют Йонаса Кауфмана в двух шедеврах веризма — «Сельская честь» (Туридду) и «Паяцы» (Канио) — в один вечер, под управлением Кристиана Тилеманна. Режиссёр Филипп Штёльцль, известный по клипам Rammstein и «Вольному стрелку» в Брегенце, превратил огромную сцену Большого фестивального зала в кинематографический павильон, разделив её на шесть сегментов, похожих на окна или фреймы комикса. Летняя сицилийская деревня стала индустриальным городом, решённым в чёрно-белых тонах, с отсылкой к эстетике немых фильмов. В противовес мрачной «Сельской чести» сценография «Паяцев» буквально сочится яркими красками. Получилось, по определению Штёльцля, «кино в кино», где яркие декорации бродячего цирка соседствуют с закулисной механикой, а сцена путается с реальностью. 18+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC0zOTUzODAzOSUyNmlkJTNENDU2MjQwOTAyJTI2aGFzaCUzRDcwY2Q4MDBhYjg3NmVkYjElMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡2 августа в «Синема парк Седьмое небо» покажут мультфильм «Шёпот сердца». 14-летняя Сидзуку живёт в Токио, всё свободное время проводит за чтением и иногда пишет стихи. Однажды она замечает, что в библиотеке все книги до неё брал некий Сэидзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, и поначалу он Сидзуку совсем не нравится. Постепенно они сближаются, и стремление Сэидзи стать скрипичным мастером пробуждают в девушке желание тоже найти свою мечту. Она начинает сочинять историю о Бароне, статуэтке кота из антикварного магазина. 16+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC0xNjg4MjU2NTUlMjZpZCUzRDQ1NjI0Njk3OCUyNmhhc2glM0QwYmQ2ZGEwNDBkNDk0MGY2JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjIxMDAlMjUlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI1NTAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0QlMjIxJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlMjIlM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=