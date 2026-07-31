Август, вот и лето покатилось с горки, как говаривали в старину. Да и поэт Пушкин добавлял этому месяцу в своих стихах меланхолии и предчувствия грусти: «Уж небо осенью дышало». А теперь чаще все-таки напоминают: успейте попасть на последние летние музыкальные фестивали. Чтоб было потом что вспомнить о хороших концертах на нескольких сценах, расположенных на живописных полянах или в излучинах рек, близкими осенними и зимними вечерами. А еще о путешествиях по России и открытии для себя новых городов, где в этом году снова проходят успешные концерты рок, поп, джаз, кроссовер или модной электронной музыки. Ну, а в трех городах совсем скоро возродятся фестивали, которые не проходили почти пять лет. Это Ultra 100 в городе Волжском, Murderfest в Новосибирске и Doomsday Haze в Челябинске. Много интересного ждет поклонников музыки в этом месяце.
А всего в августе состоится больше 30 летних музыкальных фестивалей на открытом воздухе (то есть open-air). География очень широка: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. А еще Калининград, Нижний Новгород, Самара, Переславль-Залесский, Сочи, Ростов-на-Дону, Всеволожск, Барнаул, Липецк, Москва… Где-то многотысячные фестивали будут проходить в полях, в окружении лесов. Где-то — на открытых площадках парк-отелей, в природных музеях-заповедниках, лофт-парках, на берегу озера и даже в Кинопарке Москино. Музыка везде разная, количество сцен и имена звезд, как правило, тоже. Есть уже и приятные открытия: Валерий Сюткин, выступив с «Браво» в июне на «Пикнике “Афиши”, рассказал, что, возможно, они снова станут единой группой.
Кто заказывал ЗАГС?
В 2026 году у летних фестивалей появились новые популярные тренды, которые их объединяют помимо музыки. Это детские городки. Да, дорого, хлопотно, требует специалистов-профессионалов, но уже на многих open-air (первопроходцем стала «Дикая мята» в Тульской области) открываются уже и детские площадки с аттракционами и аниматорами. Родители могут оставлять там своих детей, пока сами пойдут слушать музыку. В августе здесь снова прибавление: детская площадка, даже маленький городок, появится и на «Летчик Фестивале» в Ярославской области.
Солист питерской рок-команды The Hatters Юрий Музыченко любит и умеет играть на скрипке даже так. Фото: Сергей Михеев.
И еще одна тенденция этого лета: все чаще на open-air появляются мобильные ЗАГСы. Люди приезжают из разных регионов, за три-четыре фестивальных дня знакомятся, начинают дружить, а кто-то и влюбляется. Вот и появляются теперь эти летние ЗАГСы, и играются «музыкальные» свадьбы. На такие торжества, проходящие под сеты любимых звезд на отдаленных сценах, заходят посмотреть иногда и сами артисты.
Да, официального бракосочетания в государственных учреждениях такие церемонии, конечно, не заменят, да и штампы в паспортах здесь не ставят. Зато память на всю жизнь, а кто-то потом долго не расстается и уезжает с фестиваля вместе. К тому же сколько гостей, веселья, хорошего настроения и музыки кругом?!
Кому после этого захочется расставаться?! Да и даже не важно, согласится ли стать свидетелями на свадьбе кто-то из любимых звезд?! Но такое случается.
Экспрессивная и романтичная певица Polnalyubvi (она же Марина Демещенко) соединяет этнику, электронику и готику в зрелищное шоу. За что тоже любят. Фото: Сергей Михеев.
Да и вообще знаменитости на таких летних фестивалях обычно более приветливы, не спешат после выступлений сразу домой или в отель (тем более что у них они, как правило, от open-air за много километров). А тоже иногда выходят в поле послушать коллег. Да и в целом чаще соглашаются поговорить или сделать селфи, чем в городах, где их обычно отвлекают то суета, то повседневные хлопоты, то срочные телефонные звонки жен или продюсеров…
Где жить на летних фестивалях?
Если open-air продолжается больше двух дней, то зрители обычно живут в палаточных городках. Для них на каждом фестивале выделено отдельное место. Биотуалеты обычно рядом, да и краники с питьевой водой проведены. И где умыться — тоже есть.
На некоторых open-air палатку можно взять напрокат уже на месте. Но чаще всего ее, как и спальный мешок, надо привозить на летние фестивали с собой. Впрочем, на место в палаточном городке надо тоже покупать билет. Обычно это обходится в 2500—3000 рублей на все дни. А некоторые фестивали сами строят такие вот палаточные гостиницы.
Группа IOWA — это и рок, и яркие мелодии, и дерзкие танцы под азартные ритмы, и красота. Фото: Сергей Михеев.
Но есть и такие фесты, которые проходят уже много лет, и поэтому обзавелись своими небольшими отелями или кемпингами.
Например, «Дикая мята», «Доброфест», «Летчик Фестиваль» выстроивший отель «Джао ДаЧа» или «Восвояси», проходящий, что очень удобно, на территории парк-отеля «Морелеса».
Места в отели или кемпинги лучше бронировать заранее. Их быстро занимают.
Хотя некоторые меломаны, как, например, музыкальный обозреватель «РГ», предпочитают на всех летних фестивалях жить в палаточном лагере: так веселее и много интересных людей рядом.
Кстати.
Какие open-air особенно обидно пропустить в августе.
«Летчик Фестиваль». 7−9 августа.
Переславль-Залесский. Экоотель «Джао Да! Ча».
Музыкальные стили: рок, метал.
«Восвояси». 14−16 августа.
Тюмень, Нижнетавдинский район, озеро Ипкуль, парк-отель «Морелеса».
Музыкальные стили: рок, фолк.
«Джазовые сезоны». 22−23 августа.
Московская область. Музей-заповедник «Архангельское».
Музыкальные стили: джаз, фьюжн.