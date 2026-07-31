В августе состоится больше 30 летних музыкальных фестивалей на открытом воздухе

Август, вот и лето покатилось с горки, как говаривали в старину. Да и поэт Пушкин добавлял этому месяцу в своих стихах меланхолии и предчувствия грусти: «Уж небо осенью дышало». А теперь чаще все-таки напоминают: успейте попасть на последние летние музыкальные фестивали. Чтоб было потом что вспомнить о хороших концертах на нескольких сценах, расположенных на живописных полянах или в излучинах рек, близкими осенними и зимними вечерами. А еще о путешествиях по России и открытии для себя новых городов, где в этом году снова проходят успешные концерты рок, поп, джаз, кроссовер или модной электронной музыки. Ну, а в трех городах совсем скоро возродятся фестивали, которые не проходили почти пять лет. Это Ultra 100 в городе Волжском, Murderfest в Новосибирске и Doomsday Haze в Челябинске. Много интересного ждет поклонников музыки в этом месяце.