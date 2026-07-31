На полигоне под Калининградом вертолётчики Балтфлота научились скрытно обходить ПВО условного противника

В тренировках участвовали более 10 экипажей смешанного вертолётного полка морской авиации. Военные отработали уничтожение колонн техники, живой силы и укреплений условного противника.
Экипажи выполняли задачи с высот от нескольких десятков метров до более высоких эшелонов, поражая цели на расстоянии от 500 метров до двух километров. Лётчики использовали учебные авиабомбы П-50Т, а также управляемые и неуправляемые ракеты.
Кроме того, вертолёты тренировались действовать на малых высотах. Экипажи проходили маршруты с обходом сложных участков местности. Такие полёты позволяют отрабатывать скрытное перемещение и снижение риска обнаружения средствами противовоздушной обороны условного противника.
Истребители морской авиации Балтфлота нанесли удары высокоточными бомбами по наземным целям «противника».