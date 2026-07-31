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На полигоне под Калининградом вертолётчики Балтфлота научились скрытно обходить ПВО условного противника

Экипажи Ми-24, Ми-8 и Ка-29 провели стрельбы.

Источник: Клопс.ru

Вертолётчики Балтийского флота провели учения с применением авиационного вооружения на полигоне в Калининградской области. Экипажи Ми-24, Ми-8 и Ка-29 отработали поражение наземных целей, сообщили в пресс-службе БФ.

В тренировках участвовали более 10 экипажей смешанного вертолётного полка морской авиации. Военные отработали уничтожение колонн техники, живой силы и укреплений условного противника.

Экипажи выполняли задачи с высот от нескольких десятков метров до более высоких эшелонов, поражая цели на расстоянии от 500 метров до двух километров. Лётчики использовали учебные авиабомбы П-50Т, а также управляемые и неуправляемые ракеты.

Кроме того, вертолёты тренировались действовать на малых высотах. Экипажи проходили маршруты с обходом сложных участков местности. Такие полёты позволяют отрабатывать скрытное перемещение и снижение риска обнаружения средствами противовоздушной обороны условного противника.

Истребители морской авиации Балтфлота нанесли удары высокоточными бомбами по наземным целям «противника».

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