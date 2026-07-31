На полигоне под Калининградом вертолётчики Балтфлота научились скрытно обходить ПВО условного противника

Экипажи выполняли задачи с высот от нескольких десятков метров до более высоких эшелонов, поражая цели на расстоянии от 500 метров до двух километров. Лётчики использовали учебные авиабомбы П-50Т, а также управляемые и неуправляемые ракеты.