Санкт-Петербург получил награду национальной премии «Мой бизнес»

Канал «В Питере — Бизнес» существует с начала 2023 года и уже стал востребованной площадкой для делового сообщества города. Сейчас у группы около 30 тысяч подписчиков, а рост аудитории к 2024 году составил 45,7%. Материалы канала собрали свыше 4 млн просмотров, средний охват одного поста — почти четыре тысячи человек.