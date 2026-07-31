Санкт-Петербург получил награду национальной премии «Мой бизнес»

Первое место в номинации «Лучшая социальная сеть» национальной премии «Мой бизнес» заняла социальная сеть «В Питере — Бизнес» из Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Предпринимателям доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Санкт-Петербург всегда являлся одним из регионов — лидеров по количеству предпринимателей, сегодня в нашем городе их более 400 тысяч. Сегодня скорость коммуникации с предпринимателями становится сама по себе мерой поддержки. Официальные каналы петербургской инфраструктуры “Мой бизнес” в социальных сетях являются полноценным элементом экосистемы поддержки бизнеса», — отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов.
Канал «В Питере — Бизнес» существует с начала 2023 года и уже стал востребованной площадкой для делового сообщества города. Сейчас у группы около 30 тысяч подписчиков, а рост аудитории к 2024 году составил 45,7%. Материалы канала собрали свыше 4 млн просмотров, средний охват одного поста — почти четыре тысячи человек.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.