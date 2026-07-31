Воронежское «АВС-Электро» с убытком на миллиард хочет обанкротить ООО «СЭМ»

В арбитражный суд Воронежской области поступило заявление местного ООО «АВС-Электро» о признании банкротом местного же ООО «СтройЭнергоМонтаж» («СЭМ»). Информация была зарегистрирована в арбитражной картотеке. Сумма требований истца и их суть пока не раскрываются. Иск к производству еще не принят, дата заседания по делу не назначена.