Ростовские инженеры участвовали в создании самолета МС-21

Специалисты Южно‑Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова (Новочеркасск) разработали автоматизированную установку для сборки крыльев МС‑21 из композитных материалов. В рамках проекта инженеры не только создали роботизированный комплекс, но и написали для него программное обеспечение. Работа оборудования контролируется лазером: система управляет всеми этапами производства — от подачи сырья до финальной сборки. Такой подход обеспечивает высокую точность изготовления деталей, минимизирует риск брака и позволяет выдерживать необходимые темпы выпуска продукции.