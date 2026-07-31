Ростовские инженеры участвовали в создании самолета МС-21

Учёные из Новочеркасска сыграли важную роль в реализации масштабного авиационного проекта — их разработка стала одним из необходимых элементов для вывода в небо российского лайнера МС‑21. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Специалисты Южно‑Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова (Новочеркасск) разработали автоматизированную установку для сборки крыльев МС‑21 из композитных материалов. В рамках проекта инженеры не только создали роботизированный комплекс, но и написали для него программное обеспечение. Работа оборудования контролируется лазером: система управляет всеми этапами производства — от подачи сырья до финальной сборки. Такой подход обеспечивает высокую точность изготовления деталей, минимизирует риск брака и позволяет выдерживать необходимые темпы выпуска продукции.
Недавно на заводе в Иркутске президенту Владимиру Путину представили готовый лайнер МС‑21‑310. Самолёт полностью собран из российских компонентов. Его задача — заменить устаревшие Ту‑154, а также составить конкуренцию зарубежным моделям вроде Boeing 737 и Airbus A320 как на внутренних, так и на международных маршрутах. МС‑21 способен перевозить от 160 до 210 пассажиров на расстояние до 6 000 километров.