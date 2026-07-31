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Депутат ЗСНО Игорь Рузанкин досрочно сложил полномочия

Политик покинул пост за полтора месяца до окончания срока.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Рузанкин заявил о досрочном сложении своих полномочий. О своем решении политик сообщил на своей странице в социальных сетях, отметив, что соответствующее заявление было написано им по окончании заседания регионального парламента 30 июля.

«Как-то так получилось, что, задав тренд, мы никак не можем из него выйти. Как взялись всех отовсюду исключать, стирать и выпиливать, так и не можем свою неуёмную энергию обуздать. Распоясались, в общем! До себя добрались», — иронично прокомментировал свой уход Рузанкин.

Он признал, что решение выглядит как неожиданный поворот за полтора месяца до окончания срока полномочий, и пообещал постепенно объяснить причины случившегося. При этом депутат подчеркнул, что не намерен «жечь глаголом, обвинять или махать шашкой». Вместо этого он предложил порассуждать о миссии и задачах региональных парламентов «субъективным взглядом рядового депутата».

Рузанкин также добавил, что готов организовать пресс-конференцию для журналистов, чтобы подробнее ответить на вопросы. Своим подписчикам он предложил посоветовать, что делать дальше с его публичными страницами и нужны ли они вообще.

Ранее Игорь Рузанкин принял решение сняться с предварительного голосования партии «Единая Россия».

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