В Татарстане расчистят русла рек Мелекеска, Челна и Нокса

По нацпроекту «Экологическое благополучие» и федеральному проекту «Вода России» планируют расчистить русла трех рек — Мелекески, Челны и Ноксы. Об этом во время онлайн-конференции сообщил глава Минэкологии Татарстана Азат Зиганшин.
По словам министра, на Мелекеске в Набережных Челнах уже выполнено около 40% работ. В 2026 году на них выделено 168,6 миллиона рублей. Расчистку реки Челна (7,1 километра) начнут в 2027 году. То есть как раз к 50-летию КАМАЗа и 400-летию города. Но самым дорогим станет проект на реке Нокса в Казани. Речь идет о запланированных на 2028−2030 годы работах на отрезке протяженностью почти 28 километров и 798 миллионах рублей.
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