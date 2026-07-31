Как ловили маньяка Заманова, убивавшего в приступах ярости

С июня 2002 по ноябрь 2004 года Красноярск и его окрестности жили в страхе. В городе орудовал маньяк, убивавший по несколько человек за день. Его жертвами стали 14 человек — 9 мужчин и 5 женщин. Имя ему — Абдуфатто Заманов. Обидчивый и вспыльчивый, он убивал в приступах ярости. Его прозвали «Дикарь». Подробности — в материале krsk.aif.ru.