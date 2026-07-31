Как ловили маньяка Заманова, убивавшего в приступах ярости

С июня 2002 по ноябрь 2004 года Красноярск и его окрестности жили в страхе. В городе орудовал маньяк, убивавший по несколько человек за день. Его жертвами стали 14 человек — 9 мужчин и 5 женщин. Имя ему — Абдуфатто Заманов. Обидчивый и вспыльчивый, он убивал в приступах ярости. Его прозвали «Дикарь». Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Детство, сломавшее человека.
Абдуфатто Заманов родился 7 апреля 1973 года в Таджикистане. Детство его было тяжёлым: он рос слабым, замкнутым и не мог постоять за себя. Сверстники постоянно издевались над ним, а ответить на обиды он не мог.
В 1993 году, спасаясь от гражданской войны в Таджикистане, Заманов переехал в Красноярск. Здесь жизнь наладилась: он нашёл работу, женился, родился сын. Однако брак был недолгим. Мужчина часто поднимал руку на жену, а однажды в приступе ярости избил сына. Женщина тут же подала на развод.
Первое убийство.
Первой жертвой Заманова стал его собственный друг. В июне 2002 года они вдвоём сидели на кладбище села Талое, поминали приятеля. Внезапно ему показалось, что собутыльник как-то не так на него посмотрел. Он схватил камень и забил друга насмерть. Так началась кровавая «карьера» серийного убийцы.
Кровавый 2004 год.
После первого убийства Заманов затих почти два года. Но в январе 2004 года он совершил двойное убийство — забил до смерти мать и дочь Володькиных в Уяре.
Основной причиной расправы была ярость. 5 июля 2004 года маньяк лишил жизни сразу троих: задушил свою землячку из Таджикистана, зарезал случайного мужчину на станции Таёжный и задушил кочергой глухонемую пенсионерку в её дачном домике. Вспышки гнева были настолько сильными, что за один день он мог совершить до шести убийств.
Бойня в «Росинке».
Самое страшное преступление Заманов совершил в ноябре 2004 года. Тогда он жил на даче на станции Сорокино вместе со знакомым и его пожилой матерью. Рядом, в соседнем домике, отдыхали пять студенток.
Вечером он познакомился с девушками и позвал их отметить знакомство. Компания гуляла до поздней ночи. Две девушки отправились спать, одна ушла гулять со знакомым Заманова. Трое остались.
По словам самого душегуба, девушки начали смеяться над его таджикским акцентом — это повергло его в ярость. Он схватил кочергу и шашлычный шампур. Двух девушек он забил насмерть, третью долго мучил, втыкая в неё шампур. Студентка умерла от болевого шока.
Затем маньяк направился в соседний дом, где спали две девушки. Он сбросил одну с кровати и забил кочергой. Вторая проснулась и попыталась убежать — Заманов догнал её и задушил рукавом её же куртки.
Из пяти девушек выжила только одна — та, что ушла гулять с его знакомым. Она смогла сбежать и дать показания.
Четырёх убийств ему показалось мало. Выйдя с места расправы, он убил ещё двух пенсионеров, прогуливавшихся в лесу.
Как поймали маньяка.
Заманова выдала собственная болтливость. Вернувшись домой, он похвастался сожительнице, что совершил убийства. Женщина перепугалась и позвонила в милицию. Однако в тот день преступника взять не удалось.
Благодаря показаниям выжившей девушки и свидетелей появился подробный фоторобот маньяка. Вскоре брат новой сожительницы Заманова узнал в фотороботе сожителя сестры и донёс в милицию, что разыскиваемый убийца живёт в их доме.
9 декабря 2004 года оперативники задержали его на железнодорожной станции Камарчага Манского района. При задержании он пытался оказать сопротивление.
Суд: от 25 лет к пожизненному.
В 2006 году Заманова приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Родственники погибших и прокуратура обжаловали это решение, посчитав наказание слишком мягким.
20 марта 2008 года Красноярский краевой суд повторно рассмотрел дело и приговорил Заманова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.
Ни на одном суде душегуб не попросил прощения. Он утверждал, что жертвы сами вынудили его на убийство. В зале суда Заманов бросался на прутья клетки и кричал, что готов убивать снова и снова.
«Это не человек, а зверь! Его нужно навсегда изолировать от общества», — плакала после суда мать одной из погибших.
Сегодня Абдуфатто Заманов отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком округе.