Движение на улице Пожарского в Нижнем Новгороде частично ограничат 1 и 2 августа

Движение транспорта на улице Пожарского в Нижнем Новгороде будет временно частично ограничено 1 и 2 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 09:00 до 18:00 1 и 2 августа 2026 года будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Пожарского от дома № 16 до площади Минина и Пожарского в связи с проведением работ. Возможна корректировка времени запланированных работ с учетом погодных условий.
Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам. Рекомендуется автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что ограничение стоянки вводится на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде с 4 августа.