Движение на улице Пожарского в Нижнем Новгороде частично ограничат 1 и 2 августа

С 09:00 до 18:00 1 и 2 августа 2026 года будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Пожарского от дома № 16 до площади Минина и Пожарского в связи с проведением работ. Возможна корректировка времени запланированных работ с учетом погодных условий.