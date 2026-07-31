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Движение на улице Пожарского в Нижнем Новгороде частично ограничат 1 и 2 августа

Ограничения будут действовать с 09:00 до 18:00.

Источник: Время

Движение транспорта на улице Пожарского в Нижнем Новгороде будет временно частично ограничено 1 и 2 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 09:00 до 18:00 1 и 2 августа 2026 года будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Пожарского от дома № 16 до площади Минина и Пожарского в связи с проведением работ. Возможна корректировка времени запланированных работ с учетом погодных условий.

Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам. Рекомендуется автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ограничение стоянки вводится на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде с 4 августа.