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Выходные в Москве будут жаркими, но с грозами, сообщил синоптик

Синоптик Голубев: в Центральной России в выходные ожидаются жара и грозы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Предстоящие выходные в Центральной России ожидаются жаркими, однако в воскресенье местами пройдут кратковременные грозы, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Выходные в Москве будут жаркие, и в субботу и воскресенье температура будет выше нормы градуса на четыре. Однако, в воскресенье ожидаются грозы, но они пройдут коротко и несущественно», — сказал он.

По словам Голубева, грозы в воскресенье не связаны с прохождением атмосферного фронта.

«Это все летние облака, которые формируются днем после обеда. Грозы пройдут в Москве не повсеместно и будут несильными», — пояснил он.