Волгоградку с дочками-тройняшками выписали домой

Маму первой в 2026 году тройни сегодня, 31 июля, выписали домой из Перинатального центра № 2. Напомним, три девочки весом 1810, 1730 и 1700 граммов родились 1 июля у 28-летней жительницы Волгограда. Беременность была плановой и наступила естественным путем. Малышки Мария, Ксения и Есения появились на свет благодаря плановой операции кесарево сечение на 32-й неделе.