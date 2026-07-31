Полиция Казахстана не смогла выдворить гражданина Азербайджана из страны

Установлено, что Г. постоянно проживает в Казахстане на основании вида на жительство, занимается предпринимательской деятельностью, исправно уплачивает налоги и реализует инвестиционный проект по строительству торгово-промышленного комплекса. Перед государством у него имеются обязательства по оплате земельного участка, срок исполнения которых установлен до 2030 года, общая сумма задолженности составляет 14 млн тенге.