Полиция Казахстана не смогла выдворить гражданина Азербайджана из страны

В пресс-службе сообщили, что Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел дело по заявлению полиции о выдворении за пределы Казахстана гражданина Азербайджана Г., имеющего вид на жительство в стране.
Основанием для обращения в суд стало неоднократное привлечение иностранца к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и употребление наркотических средств без назначения врача.
Суд первой инстанции удовлетворил заявление о выдворении, но Кассационный суд с таким выводом не согласился.
"Законодательство не предусматривает автоматическое выдворение иностранца лишь по факту совершения административных правонарушений. Необходимо учитывать тяжесть нарушений, степень вины, семейное положение, длительность законного проживания в Казахстане и иные значимые обстоятельства.
Установлено, что Г. постоянно проживает в Казахстане на основании вида на жительство, занимается предпринимательской деятельностью, исправно уплачивает налоги и реализует инвестиционный проект по строительству торгово-промышленного комплекса. Перед государством у него имеются обязательства по оплате земельного участка, срок исполнения которых установлен до 2030 года, общая сумма задолженности составляет 14 млн тенге.
Судом учтены положительная характеристика, наличие устойчивых социальных связей и обращение Генерального консульства Азербайджана", — сказано в сообщении.
Кассационный суд отменил решение и отказал в удовлетворении заявления о выдворении.