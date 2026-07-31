ИИ поможет нижегородским бизнесменам быстрее разбирать переговоры с клиентами

Новая функция для работы с телефонными переговорами появилась в сервисе MTS Optimus. Теперь пользователи смогут обмениваться аудиозаписями звонков, их расшифровками и краткими саммари, созданными с помощью искусственного интеллекта.
Новый инструмент ориентирован прежде всего на малый бизнес и самозанятых. Сервис автоматически создает текстовую расшифровку разговора и выделяет его основные итоги, что позволяет быстрее передавать информацию о клиентах коллегам и контролировать выполнение договоренностей.
Для получения доступа к истории звонков руководитель или коллега должен отправить сотруднику запрос через веб-версию сервиса. После подтверждения новые телефонные разговоры будут доступны в системе. При этом сотрудник может в любой момент отозвать предоставленный доступ.
По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, новая функция избавляет руководителей от необходимости прослушивать длительные записи разговоров или полагаться только на устные отчеты сотрудников. Вместо этого искусственный интеллект за несколько секунд формирует краткое структурированное содержание беседы.
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