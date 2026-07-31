Бывших супругов будут судить за мошенничество с жильем в Нижнем Новгороде

Пара нижегородцев, ранее состоявшая в браке, обманула клиентов почти на 33 млн рублей при строительстве домов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Следователи установили, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года супруги заключали с клиентами договоры на строительство частных домов «под ключ» в деревне Килелей Богородского района. Злоумышленники получали деньги, а затем прекращали строительство на стадии фундамента и каркаса.
В результате пострадали семь человек. Общая сумма ущерба составила 32,7 млн рублей. У обвиняемых арестовали имущество на 8 млн рублей — земельный участок, жилой дом, автомобиль и ноутбук. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что экс-начальнику ремонтного депо дали 7,5 лет колонии за мошенничество и подкуп в Нижнем Новгороде.