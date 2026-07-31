Бывших супругов будут судить за мошенничество с жильем в Нижнем Новгороде

Следователи установили, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года супруги заключали с клиентами договоры на строительство частных домов «под ключ» в деревне Килелей Богородского района. Злоумышленники получали деньги, а затем прекращали строительство на стадии фундамента и каркаса.