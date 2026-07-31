Посольство России надеется на честное расследование убийства россиян в Таиланде

Примерно через две минуты после этого на записи появился еще один байк, на котором, как позже выяснили правоохранители, ехали Понг и Тхонг. В какой-то момент россияне остановились рядом с их скутером и, судя по записи с камер, между братом и сестрой и двумя тайцами произошел диалог. Затем оба байка вместе уехали в сторону района Чак Нгаео. В 4:24 мать Дианы и Романа получила сообщение с телефона дочери с текстом «Срочно!» В это же время смартфон отправил последнюю геолокацию — примерно в 200 метрах от дома, где жили Назимовы.