США и Израиль обсуждают сухопутную блокаду Ирана

«The Telegraph может раскрыть, что США и Израиль обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана», — приводит издание собственные данные, не раскрывая источник.
По информации газеты, 28 июя на переговорах в Вашингтоне лидеры двух стран говорили об этом. План, который они оценивают, предполагает давление на соседей Ирана, чтобы те перекрыли пограничные переходы и остановили любой экспорт и импорт.
Иран имеет общие границы с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Туркменистаном и Турцией. Любая из этих стран, согласившаяся участвовать, рискует лишиться части внешней торговли и попасть под возможные удары Тегерана, указывает The Telegraph.
Военно-морская блокада, которую США продолжают удерживать у побережья Ирана, не ослабевает. По данным ведомства, американские силы за последнюю отчетную неделю развернули в обратном направлении 24 коммерческих корабля, два судна вывели из строя, а на борт еще двух поднялись для контроля за исполнением ограничений. В CENTCOM пояснили, что все задержанные или развернутые суда либо шли в иранские порты, либо покидали их.
Первая фаза ограничительных мер длилась с 13 апреля по 18 июня. За это время, как сообщали американские военные, ими было перенаправлено 142 судна, девять кораблей выведено из строя, а более 50 судов с гуманитарной помощью получили зеленый свет.
После короткой паузы операция возобновилась 14 июля и продолжается до сих пор.