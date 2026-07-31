США и Израиль обсуждают сухопутную блокаду Ирана

Военно-морская блокада, которую США продолжают удерживать у побережья Ирана, не ослабевает. По данным ведомства, американские силы за последнюю отчетную неделю развернули в обратном направлении 24 коммерческих корабля, два судна вывели из строя, а на борт еще двух поднялись для контроля за исполнением ограничений. В CENTCOM пояснили, что все задержанные или развернутые суда либо шли в иранские порты, либо покидали их.