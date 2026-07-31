Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Израиль обсуждают сухопутную блокаду Ирана

Газета The Telegraph выяснила, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривают сценарий наземной изоляции Ирана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«The Telegraph может раскрыть, что США и Израиль обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана», — приводит издание собственные данные, не раскрывая источник.

По информации газеты, 28 июя на переговорах в Вашингтоне лидеры двух стран говорили об этом. План, который они оценивают, предполагает давление на соседей Ирана, чтобы те перекрыли пограничные переходы и остановили любой экспорт и импорт.

Иран имеет общие границы с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Туркменистаном и Турцией. Любая из этих стран, согласившаяся участвовать, рискует лишиться части внешней торговли и попасть под возможные удары Тегерана, указывает The Telegraph.

Газета допускает, что США и Израиль могут использовать идею сухопутной блокады как отвлекающий маневр, не раскрывая свои реальные планы.

Военно-морская блокада, которую США продолжают удерживать у побережья Ирана, не ослабевает. По данным ведомства, американские силы за последнюю отчетную неделю развернули в обратном направлении 24 коммерческих корабля, два судна вывели из строя, а на борт еще двух поднялись для контроля за исполнением ограничений. В CENTCOM пояснили, что все задержанные или развернутые суда либо шли в иранские порты, либо покидали их.

Первая фаза ограничительных мер длилась с 13 апреля по 18 июня. За это время, как сообщали американские военные, ими было перенаправлено 142 судна, девять кораблей выведено из строя, а более 50 судов с гуманитарной помощью получили зеленый свет.

После короткой паузы операция возобновилась 14 июля и продолжается до сих пор.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше