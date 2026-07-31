Ростовчанка после увольнения ограбила квартиру бывшего работодателя

Как выяснили следователи, до инцидента женщина работала у потерпевшего и жила в его квартире. После ссоры с работодателем она организовала вывоз имущества: заказала грузовой автомобиль, наняла грузчика и вывезла мебель, технику и несколько картин. При этом подозреваемая утверждала, что считает эти вещи своими. Похищенное она перевезла в один из городов на юге России.