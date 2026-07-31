Ростовчанка после увольнения ограбила квартиру бывшего работодателя

В Ростове‑на‑Дону расследуют дело о крупной краже — у 56‑летнего местного жителя похитили имущество на 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс‑службе ГУ МВД по Ростовской области.
Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже вещей из квартиры. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемую — ей оказалась 34‑летняя женщина, уроженка Саратовской области, ранее имевшая судимость.
Как выяснили следователи, до инцидента женщина работала у потерпевшего и жила в его квартире. После ссоры с работодателем она организовала вывоз имущества: заказала грузовой автомобиль, наняла грузчика и вывезла мебель, технику и несколько картин. При этом подозреваемая утверждала, что считает эти вещи своими. Похищенное она перевезла в один из городов на юге России.
Полицейским удалось найти и изъять часть украденного — на сумму 320 тысяч рублей — и вернуть законному владельцу.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.