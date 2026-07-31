Шесть планет в ряд и звёздный дождь. Даты главных небесных шоу августа-2026

«Персеиды считаются очень стабильным метеорным потоком, и резкие колебания активности у них отмечаются редко. Поток активен с 17 июля по 24 августа, а пик в ночь с 12 на 13 августа носит не очень выраженный характер, поэтому “звёздный дождь” можно будет наблюдать практически весь месяц», — добавил Николай Дёмин.