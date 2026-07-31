Даты главных небесных шоу августа-2026

Август 2026 года обещает стать самым интересным месяцем для любителей астрономии. Шесть планет выстроятся в ряд, Меркурий и Венера покажут себя во всей красе, а знаменитые Персеиды устроят настоящий звёздный дождь.
Когда и куда смотреть, чтобы не пропустить главные астрономические моменты августа, редакции rostov.aif.ru рассказал заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин. Подробности — в материале.
Планеты августа.
Первое значимое событие месяца произойдёт уже 2 августа. Меркурий достигнет наибольшей западной элонгации — максимального углового расстояния от Солнца, которое составит чуть менее 20 градусов.
«Это наилучшие условия для наблюдения ближайшей к Солнцу планеты. Увидеть Меркурий можно будет рано утром невооружённым глазом в созвездии Близнецов на фоне утренних сумерек в течение примерно полутора часов», — пояснил Николай Дёмин в беседе с rostov.aif.ru.
Для тех, кто захочет рассмотреть детали, любительский телескоп покажет серпообразную фазу планеты. Такие условия для наблюдения Меркурия складываются нечасто, поэтому астрономы рекомендуют не упускать возможность.
12 августа состоится выравнивание шести планет Солнечной системы: Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Первые четыре планеты очень яркие и прекрасно видны невооружённым глазом.
«А вот для того, чтобы найти Уран и Нептун, лучше воспользоваться биноклем — яркость этих объектов сравнительно небольшая, и их может быть трудно выделить на светлеющем утреннем небе», — отметил заведующий обсерваторией.
Для наблюдения «парада планет» лучше всего выехать за пределы города и найти место с открытым северо-восточным горизонтом. Меркурий во время этого явления будет находиться низко, что практически исключает возможность его наблюдения в условиях городской застройки.
15 августа Венера достигнет наибольшей восточной элонгации — наилучших условий для наблюдения ярчайшей планеты Солнечной системы. Увидеть её можно будет невооружённым глазом по вечерам в юго-западной части небосвода.
Блеск достигнет −4,3 звёздной величины, а сама планета в этот момент будет располагаться в созвездии Девы. Любительский телескоп покажет фазу планеты, соответствующую половине освещённого диска.
Персеиды и затмения.
12−13 августа ожидается пик активности метеорного потока Персеиды. В момент максимума поток обычно показывает активность в 80−100 метеоров в час, хотя в отдельные годы эти значения могут варьироваться от 30 до почти 500 метеоров в час.
«Персеиды считаются очень стабильным метеорным потоком, и резкие колебания активности у них отмечаются редко. Поток активен с 17 июля по 24 августа, а пик в ночь с 12 на 13 августа носит не очень выраженный характер, поэтому “звёздный дождь” можно будет наблюдать практически весь месяц», — добавил Николай Дёмин.
Персеиды являются самым известным метеорным потоком, хотя и не самым ярким и активным. Декабрьские Геминиды ещё активнее, но холодная сырая дождливая погода, характерная для декабря на юге России, как правило, не способствует проведению астрономических наблюдений.
В тот же день, 12 августа, произойдёт полное солнечное затмение. В пределах России область видимости охватит ряд северных регионов страны — Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Карелию, Мурманскую область.
28 августа произойдёт частное лунное затмение, частично доступное для наблюдения с территории Ростовской области. В полной мере явление будет наблюдаемо в Антарктиде, Северной и Южной Америке и в Западной Африке.
«С учётом незначительности полутеневой фазы и крайне низкого положения Луны над горизонтом фактически пронаблюдать явление жителям Дона, скорее всего, не удастся», — констатировал Николай Дёмин.
Советы астрономов: как наблюдать.
Астрономы напоминают: для комфортного наблюдения нужно выбрать место вдали от городских огней, дать глазам 15−20 минут на адаптацию к темноте, использовать бинокль для детального рассмотрения планет и метеорных потоков. Одеваться стоит теплее: даже в августе ночи могут быть прохладными.
«Август — действительно особенный месяц. Такое количество ярких событий в один период случается нечасто. Это прекрасная возможность как для опытных наблюдателей, так и для тех, кто только начинает знакомиться с астрономией», — подчеркнул заведующий обсерваторией.