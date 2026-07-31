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«Минскзеленстрой» прокомментировал установленные липы в кадках в центре Минска

«Минскзеленстрой» высказался про установку лип в кадках в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор «Минскзеленстроя» Александр Ермолович прокомментировал установку лип в кадках в центре столицы Беларуси. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

— На участке проспекта (Независимости. — Ред.) до пересечения с улицей Янки Купалы планируем установить порядка 150 деревьев, — уточнил гендиректор.

Выбор деревьев объясняется тем, что липы всегда росли на проспекте Независимости. Кроме того, они хорошо поддаются фигурной стрижке.

Зеленстрой планирует, что деревья в кадках будут стоять в центре Минска даже зимой. Попадание же на липы агрессивных реагентов, которыми обрабатывают улицы в холодное время года, минимизируется. Причина — высота кашпо более метра.

— Но в случае неблагоприятных условий на зимний период мы их уберем — такая возможность есть, — уточнил гендиректор «Минкзеленстроя».

Ранее «Минскзеленстрой» объяснил островки из плитки вместо деревьев в центре Минска.

Кстати, Госкомимущество сказало, в каком районе Минска самое дорогое жилье.

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