Воронежская фирма с выручкой свыше 1 млрд хочет обанкротить местного застройщика

Ранее стороны уже встречались в суде. В январе «Агро-гео» обращалось в воронежский арбитраж с иском к СМУ № 19 о взыскании 2,4 млн руб. задолженности по договору займа, заключенному в мае 2022 года. Общая сумма выданных средств составляла 8 млн руб. В апреле суд встал на сторону заявителя, признав, что должник не расплатился по обязательствам. Из материалов дела следует, что в мае 2023 года СМУ № 19 перечислило 4 млн руб. основного долга и 1,8 млн руб. процентов, однако остаток погашен не был. Претензия «Агро-гео» с требованием вернуть 2,4 млн руб., направленная в декабре 2025 года, результата не принесла — ответчик ее проигнорировал. Тогда истец обратился в суд.