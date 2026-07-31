Нижегородцев будут судить за аферу со строительством домов на 32 млн рублей

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года фигуранты заключали с гражданами договоры на возведение жилья «под ключ» в деревне Килелей Богородского района. Получив деньги, они прекращали работы, оставляя объекты на стадии фундамента или каркаса.