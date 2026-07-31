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Нижегородцев будут судить за аферу со строительством домов на 32 млн рублей

Бывшие супруги заключали договоры на возведение жилья, но бросали работы на этапе фундамента.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывших супругов, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве частных домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года фигуранты заключали с гражданами договоры на возведение жилья «под ключ» в деревне Килелей Богородского района. Получив деньги, они прекращали работы, оставляя объекты на стадии фундамента или каркаса.

Потерпевшими признаны семь человек, общий ущерб превысил 32,7 миллиона рублей. На имущество обвиняемых — земельный участок, жилой дом, автомобиль и ноутбук — наложен арест на сумму около 8 миллионов рублей. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.