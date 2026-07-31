Прикамский «Еврохим» построит цех в рамках нового специнвестконтракта

29 июля власти Прикамья подписали с ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» специальный инвестиционный контракт (СПИК). Как сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в рамках него предприятие строит первый в регионе цех выпаривания рассолов. Его задача — сократить объем отходов, снизить воздействие на окружающую среду и создать около 300 новых рабочих мест.