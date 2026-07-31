Что изменится в России с 1 августа 2026 года: перерасчет пенсий, новые правила ОСАГО и маркировка товаров

Среди наиболее заметных изменений — перерасчет выплат работающим пенсионерам с учетом накопленных за 2025 год пенсионных коэффициентов. Кроме того, налоговые документы станет проще получать через Госуслуги, а производителям и продавцам придется учитывать очередные этапы обязательной маркировки товаров. Разбираемся, что именно изменится в августе 2026 года и для кого новые нормы имеют практическое значение.