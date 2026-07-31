Что изменится в России с 1 августа 2026 года: перерасчет пенсий, новые правила ОСАГО и маркировка товаров

Среди наиболее заметных изменений — перерасчет выплат работающим пенсионерам с учетом накопленных за 2025 год пенсионных коэффициентов. Кроме того, налоговые документы станет проще получать через Госуслуги, а производителям и продавцам придется учитывать очередные этапы обязательной маркировки товаров. Разбираемся, что именно изменится в августе 2026 года и для кого новые нормы имеют практическое значение.
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Августовский перерасчет страховых пенсий затронет граждан, которые продолжали официально работать в 2025 году. Если за пенсионера поступали страховые взносы, Социальный фонд России учтет их при определении нового размера выплаты.
Прибавка у всех будет разной, поскольку ее величина связана с количеством индивидуальных пенсионных коэффициентов, заработанных за предыдущий год. Однако при таком перерасчете можно учесть максимум три пенсионных коэффициента.
Пенсионеру не придется подавать заявление или самостоятельно передавать в СФР сведения о своей работе. Фонд располагает необходимой информацией и скорректирует выплату автоматически.
Такой перерасчет не следует путать с обычной индексацией пенсий. Его размер определяется не единым для всех получателей коэффициентом, а страховыми взносами, перечисленными за конкретного человека в течение прошлого года.
Вырастут накопительные пенсии
Августовское повышение предусмотрено и для получателей пенсионных накоплений. Накопительные пенсии в 2026 году проиндексируют на 17,3%. По сведениям Социального фонда, увеличение выплат коснется более 133 тысяч человек.
Еще заметнее вырастут срочные пенсионные выплаты — их скорректируют на 19,32%. Речь идет о выплатах пенсионных накоплений, которые гражданин решил получать не пожизненно, а в течение выбранного периода, соответствующего установленным законом требованиям.
Величина ежегодной корректировки связана с результатами инвестирования пенсионных средств. Получателям не потребуется обращаться за повышением: новые суммы рассчитываются автоматически.
Самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным
У некоторых самозанятых в августе впервые появится возможность получить пособие по временной нетрудоспособности в рамках нового эксперимента по добровольному социальному страхованию. Программа действует с января 2026 года и предназначена для плательщиков налога на профессиональный доход. Участие добровольное: самозанятый подключается к системе социального страхования и перечисляет предусмотренные программой взносы.
В августе выплаты станут доступны первым участникам, начавшим платить взносы в начале 2026 года и выполнившим условие о необходимой продолжительности их уплаты. На итоговую сумму влияют выбранный размер страхового покрытия, страховой стаж и продолжительность участия в программе. По мере уплаты добровольных взносов меняется и доля страховой суммы, на которую человек вправе рассчитывать при болезни.
До запуска эксперимента работа в статусе самозанятого сама по себе не обеспечивала человеку оплачиваемый больничный. Новая система позволяет плательщикам НПД добровольно получить такую социальную гарантию.
Налоговые уведомления начнут автоматически приходить на Госуслуги
Получение налоговых документов в электронном виде с августа станет проще. Если гражданин зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации, отдельно уведомлять ФНС о желании получать документы через Госуслуги больше не понадобится. В электронном формате могут направляться уведомления для уплаты:
- транспортного налога;
- земельного налога;
- налога на имущество физических лиц;
- НДФЛ, если его рассчитывает налоговый орган и включает в уведомление;
- налога на доходы в виде процентов по банковским вкладам.
Ранее для перехода на получение таких документов через Госуслуги от налогоплательщика требовалось отдельное волеизъявление. После изменения порядка предварительное согласие больше не понадобится.
Полностью отказываться от бумажного формата при этом не придется. При необходимости гражданин сможет запросить документ на бумаге в налоговом органе или многофункциональном центре.
Изменятся правила ОСАГО
С августа корректируются правила обязательного страхования автогражданской ответственности. Одна из важных поправок касается ситуаций, когда водитель оформил полис заранее, но решил отказаться от договора еще до начала периода страхования — в таком случае страхователь сможет вернуть уплаченную страховую премию. Прежде расторжение договора по инициативе клиента не гарантировало возврата денег даже тогда, когда страховое покрытие фактически еще не начало действовать.
Одновременно корректируются нормы, связанные с европротоколом. Из текста правил уберут фиксированное значение максимальной выплаты для ДТП, участники которого имеют разногласия. Вместо конкретной суммы будет использоваться ссылка на соответствующее положение закона об ОСАГО. Это позволит не менять сами правила каждый раз вслед за изменением установленного законом лимита.
Еще одна поправка связана с автомобилями погибших участников специальной военной операции. Правила ОСАГО приводятся в соответствие с нормами, позволяющими пережившему супругу пользоваться автомобилем погибшего до завершения процедуры наследования. Таким образом, вдове не придется ждать выдачи свидетельства о праве на наследство, чтобы использовать транспортное средство.
Начнется обязательная маркировка мясной продукции
Для производителей и импортеров мясной продукции август станет очередным этапом внедрения обязательной маркировки.
С 1 августа требования распространятся на определенные виды готовых и консервированных продуктов из мяса. В перечень входят, в частности, колбасная продукция, паштеты, мясные кулинарные изделия и другие категории товаров, предусмотренные действующими правилами.
Для продукции, подпадающей под новый этап, участникам рынка необходимо наносить средства идентификации и передавать информацию о маркировке и вводе товара в оборот в государственную систему мониторинга.
Потребителю маркировка дает дополнительный инструмент проверки товара. Сканирование кода через систему «Честный знак» позволяет получить сведения о продукции и убедиться, что соответствующий код зарегистрирован в системе. Подобный механизм уже используется, например, для молочной продукции.
Запретят продавать часть немаркированной одежды
Еще один августовский этап маркировки касается товаров легкой промышленности. Для части товарных остатков заканчивается период, в течение которого их разрешалось реализовывать без средств идентификации.
С 1 августа продажа таких остатков без нанесенного кода станет запрещена. Требование распространяется не на всю одежду сразу, а на конкретные категории продукции, попавшие под соответствующий этап маркировки. Среди них — отдельные виды специальной и защитной одежды, рабочие рукавицы и перчатки, защитные головные уборы, спасательные жилеты и пояса, некоторые изделия из кожи и ряд другой продукции.
При этом само наличие на складе немаркированного остатка после 1 августа не обязательно означает нарушение. Для бизнеса сохраняется время, чтобы описать продукцию, получить необходимые коды и выполнить процедуру ввода товаров в оборот. Ответственность возникает при нарушении установленных правил оборота продукции, подлежащей обязательной маркировке.
Изменится порядок содержания обвиняемых в отдельных помещениях
С начала августа обновляются отдельные нормы, регулирующие содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей. Поправки касаются помещений временного пребывания, охрану которых обеспечивают воинские части, военная полиция Вооруженных сил или органы ФСБ.
Уполномоченные федеральные органы определят правила охраны находящихся там граждан, обеспечения их питанием и оказания медицинской помощи. Соответствующий порядок должен быть согласован с Генеральной прокуратурой и Судебным департаментом при Верховном суде.
Отдельные требования предусмотрены для помещений временного пребывания, расположенных в зданиях судебных участков мировых судей. Нормативное регулирование будет охватывать их площадь, оборудование и санитарно-гигиенические условия.
Для подавляющего большинства граждан нововведение останется незаметным. Поправки в первую очередь уточняют организационные вопросы содержания подозреваемых и обвиняемых во время уголовного судопроизводства.
Изменится контроль за условно-досрочно освобожденными
Не все августовские изменения заработают первого числа. Например, только с 11 августа начнет действовать новый порядок контроля за гражданами, которые вышли на свободу условно-досрочно.
Следить за соблюдением установленных требований будут уголовно-исполнительные инспекции. Для военнослужащих соответствующие полномочия получат командование воинской части или учреждения.
Одновременно законодательство конкретизирует случаи, при которых условно-досрочное освобождение может быть отменено. Таким образом, механизм контроля после выхода осужденного из учреждения получает более подробное нормативное регулирование.
Следующий пакет поправок в Уголовно-исполнительный кодекс заработает 20 августа. Он меняет порядок подсчета дополнительного наказания в виде ограничения свободы для граждан, ранее находившихся на принудительных работах. В частности, дорога из исправительного центра до места жительства или пребывания будет включаться в срок ограничения свободы. Один день следования засчитают как один день отбывания этого наказания.
Памятка: что изменится с 1 августа 2026 года
Ниже — основные нововведения августа.
|Пенсии работающих пенсионеров пересчитают
|СФР автоматически пересчитает страховые пенсии с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных за 2025 год
|Накопительные пенсии повысят
|Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, срочные пенсионные выплаты — на 19,32%
|Больничные самозанятым
|Первые участники добровольного страхования смогут получить выплаты по больничным после необходимого периода уплаты взносов
|Налоговые уведомления станут доступнее
|Получать налоговые уведомления через Госуслуги можно будет без предварительного согласия налогоплательщика
|ОСАГО — новые возможности
|Появится возможность вернуть страховую премию при отказе от договора до начала его действия; уточняются другие положения правил страхования
|Мясная продукция теперь маркируется
|Начнется очередной этап обязательной маркировки готовой и консервированной мясной продукции, колбас, паштетов и других изделий
|Легкая промышленность тоже будет маркироваться
|Продажу части немаркированных остатков спецодежды и других товаров запретят
|Новые правила для ряда обвиняемых
|Устанавливаются правила для помещений временного пребывания подозреваемых и обвиняемых под охраной военных и органов ФСБ
|Условно-досрочное освобождение: новые положения
|С 11 августа вводятся новые положения о контроле за условно-досрочно освобожденными