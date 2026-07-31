Директор фирмы в Ростовской области осуждён из‑за гибели работника

Суд вынес обвинительный приговор руководителю коммерческой организации, использующей транспортные средства в работе. Директора признали виновным в нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), которое привело к смерти сотрудника.
Как установили следствие и суд, директор допустил к работе двух сотрудников без необходимого обучения, инструктажей, стажировки и проверки знаний по охране труда. При этом один из них вообще не имел права управлять транспортным средством, на котором должен был трудиться.
Трагедия произошла 31 марта 2025 года на производственной базе в Неклиновском районе. Работник, управляя фронтальным погрузчиком, при движении задним ходом наехал на своего коллегу. Пострадавший скончался на месте.
Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении. Кроме того, ему запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с обеспечением безопасных условий труда. Приговор вступил в законную силу.