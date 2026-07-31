Нутрициолог рассказала, как справиться с сахарной зависимостью

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пристрастие к сладкому можно победить, если не хранить дома запасы продуктов-провокаторов, считает эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева.
«С пристрастием к сладкому довольно трудно справиться… Не держите продукты-провокаторы дома, скорее всего, вы их съедите», — рассказала Милаева интернет-порталу NEWS.ru.
По ее словам, тяга к конфетам и десертам часто возникает внезапно из-за эмоциональных проблем, а не физического голода. Если желание что-то съесть появляется без явных признаков голода, стоит остановится и спросить себя: «Что я сейчас чувствую?».
Нутрициолог также предупредила, что нельзя вводить жестких запретов в питании: они провоцируют срывы.
«Для работы с пищевым поведением поможет ведение дневника и фиксация эмоций», — добавила Милаева.
Эксперт подчеркнула, что для уменьшения тяги к сладкому важно наладить режим дня, регулярно и разнообразно есть. Хронические недосыпы и высокий уровень стресса повышают эмоциональную уязвимость и тягу к легким источникам дофамина.