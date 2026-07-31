Новая двадцатиметровая карусель открывается в Автозаводском парке Нижнего Новгорода

Аттракцион представляет собой установку, которая вращает вокруг вертикальной оси 12 пассажирских модулей, плавно поднимая и опуская их во время движения. Несмотря на экстремальный вид, кататься могут дети с 10 лет. Сеанс длится 6 минут, опробовать новую карусель можно уже завтра в городке аттракционов «Ретропарк».