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Новая двадцатиметровая карусель открывается в Автозаводском парке Нижнего Новгорода

Аттракцион представляет собой установку, которая вращает вокруг вертикальной оси 12 пассажирских модулей, плавно поднимая и опуская их во время движения.

К выходным в Автозаводском парке открывается новая двадцатиметровая карусель, написал в своем канале в мессенджере MAX мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Аттракцион представляет собой установку, которая вращает вокруг вертикальной оси 12 пассажирских модулей, плавно поднимая и опуская их во время движения. Несмотря на экстремальный вид, кататься могут дети с 10 лет. Сеанс длится 6 минут, опробовать новую карусель можно уже завтра в городке аттракционов «Ретропарк».

«Погода налаживается. Ещё один повод выйти погулять всей семьёй», — заключил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Играй, гармошка! Пой, душа!» состоится в Автозаводском парке культуры и отдыха.