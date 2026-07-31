Депутат Рузанкин уходит из ЗСНО за 1,5 месяца до выборов

Игорь Рузанкин, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, подал заявление о досрочном сложении полномочий — за полтора месяца до окончания работы седьмого созыва. Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram‑канале.
Причины своего решения Игорь Рузанкин пока не раскрывает, пообещав поделиться ими позже. В своём обращении депутат подчеркнул, что не намерен заниматься обвинениями или демонстративными жестами, но готов поразмышлять о роли регионального парламента с позиции рядового депутата. Он отметил, что заксобрание — это элемент государственной системы со своей специфической миссией, выходящей за рамки исключительно законотворческой деятельности.
Игорь Рузанкин — предприниматель, он прошёл в действующий созыв по партийному списку своей партии, возглавляя региональную группу № 21 (Балахнинский округ). Лидером балахнинской группы стал глава МСУ Андрей Дранишников, который после победы на партийном голосовании покинул пост главы округа.
После ухода Игоря Рузанкина численность депутатского корпуса Заксобрания Нижегородской области сократится до 45 человек из 50.
Ранее глава Балахнинского округа досрочно ушел в отставку.