Депутат Рузанкин уходит из ЗСНО за 1,5 месяца до выборов

Причины своего решения Игорь Рузанкин пока не раскрывает, пообещав поделиться ими позже. В своём обращении депутат подчеркнул, что не намерен заниматься обвинениями или демонстративными жестами, но готов поразмышлять о роли регионального парламента с позиции рядового депутата. Он отметил, что заксобрание — это элемент государственной системы со своей специфической миссией, выходящей за рамки исключительно законотворческой деятельности.