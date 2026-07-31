В Перми из-за ремонта улицы Борчанинова изменят движение автобусов

Городской департамент транспорта сообщил о временном изменении с 3 августа маршрутов следования автобусных маршрутов из-за ремонта ул. Борчанинова. Трамваи продолжат следовать без изменения маршрута.
Маршруты автобусов № 1 «М/р Садовый — станция Пермь-2», № 2 «Ул. Победы — Центральный рынок», № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок», № 20 «М/р Новый Крым — Центральный рынок», № 54 «Ул. Мильчакова — станция Пермь-2 — м/р Хмели», № 67 «М/р Парковый — м/р Садовый» и № 74 «М/р Владимирский — м/р Заостровка» запустят в объезд по ул. Крисанова. Маршрут № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» проследует по улицам Крисанова, Луначарского и Попова.
Ранее стало известно об изменении также с 3 августа расписания движения вечерних рейсов по будням на большинстве городских маршрутов. Корректировки внесут на основании анализа пассажиропотока и дорожной обстановки.
На автобусном маршруте № 15 с 1 августа скорректируют время отправления нескольких рейсов по выходным в течение дня. Корректировки внесут для удобства сотрудников промышленных предприятий города.
Автобусы маршрутов № 3 «Cтанция Пермь-1 — м/р Нагорный», № 51 «М/р Владимирский — станция Пермь-1» и № 71 «Ул. Анвара Гатауллина — станция Пермь-1» с 30 августа начали пропускать остановку «Сквер Решетникова» в направлении центра города. Изменения ввели из-за дорожных работ по 2 августа.
Движение бесплатного автобуса к входу Пермской галереи продлили до конца года.