Сельхозпроизводители Дона заявили о риске нехватки средств для проведения посевной

«Сделка на 10 тыс. тонн сорвалась — трейдер объяснил это невозможностью реализовать зерно. По нашей информации, порты, кроме Новороссийска, сейчас практически не принимают продукцию, да и он работает с ограничениями. Если в прошлом году пшеница стоила около 15 тыс. руб. за тонну без НДС, то сейчас предлагают 11−11,7 тыс. руб., хотя затраты выросли: подорожали топливо, запчасти, оплата труда. При этом нужно платить налоги, проценты по кредитам и выполнять обязательства. Если ситуация не изменится, сезон закончится убытками», — говорит аграрий.